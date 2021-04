Sinn Féin betuigt spijt over IRA-aanslag op oom prins Philip

"Natuurlijk spijt het mij dat dit is gebeurd, natuurlijk is dat hartverscheurend", zei Sinn Féin-leider Mary Lou McDonald zondag. De partij is de politieke voortzetting van de IRA.



Het is de eerste keer dat de politiek leider van de Ierse republikeinen excuses aanbood voor de bomaanslag. McDonalds voorganger Gerry Adams zei in die tijd dat Mountbatten een "gerechtvaardigd doelwit" was.