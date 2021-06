Singapore stapt af van zero-Covid-strategie: “We kunnen het virus niet uitroeien, maar wel doorgaan met ons leven”

Het was een van de landen die het meest succesvol was in het bestrijden van Covid-19. Maar nu heeft Singapore aangekondigd het geweer radicaal van schouder te veranderen. Het doel is niet langer om geen enkele besmetting meer te hebben, maar wel om te leven met het coronavirus in een nieuw normaal, zoals we ook leven met de griep. Zo wil Singapore dat aanpakken.

“Het slechte nieuws is dat Covid-19 misschien nooit zal verdwijnen. Het goede nieuws is dat het mogelijk is om met het virus te leven in ons midden”, zo stellen enkele Singaporese ministers deze week in een opvallend artikel in de Straits Times. “Het betekent dat het virus zal blijven muteren en daardoor zal overleven in onze gemeenschap”, klinkt het.

Zoals de meeste landen kende Singapore vorig jaar een heuse coronagolf, met een piek van 600 gevallen per dag medio april. Na een kleinere golf in augustus 2020 is het coronavirus niet echt meer opgelaaid. Het land heeft in totaal 35 doden geregistreerd.

De staat van 5,7 miljoen inwoners heeft nu ongeveer af te rekenen met 10 à 30 gevallen per dag en het land wil niet langer nul besmettingen nastreven.

“Elk jaar krijgen veel mensen de griep. De overgrote meerderheid herstelt zonder ziekenhuisopname en met weinig of geen medicatie. Maar een minderheid, vooral ouderen en mensen met comorbiditeiten, kan erg ziek worden en sommigen bezwijken”, zegt de taskforce bestaande uit de ministers van Volksgezondheid, Handel en Financiën. “We kunnen het coronavirus niet uitroeien, maar we kunnen de pandemie veranderen in iets dat veel minder bedreigend is, zoals we omgaan met griep of waterpokken, en gewoon verder gaan met ons leven”, menen de politici.

Vaccinatie

De ministers zeggen dat Covid-19 wél zal kunnen worden ‘getemd’ als het niet wordt overwonnen. Vaccinatie is dé sleutel tot succes. Het plan kan pas van start wanneer er voldoende mensen zijn gevaccineerd.

Singapore zal naar verwachting twee derde van zijn inwoners binnen enkele weken minstens één prik hebben gegeven en begin augustus zou twee derde van de bevolking volledig zijn gevaccineerd.

Volledig scherm Een man werpt een kindje in de lucht en geniet van het buitenleven in Singapore. © EPA

In Singapore hebben enkele volledig gevaccineerde inwoners nog Covid-19 gekregen, maar geen van hen had ernstige symptomen. De ministers achten het waarschijnlijk dat in de toekomst nog een derde prik zal nodig zijn.

Ook zou het testen makkelijker en sneller moeten kunnen. Singapore gaat dan ook volop inzetten op sneltesten. “Op termijn kunnen luchthavens, zeehavens, kantoorgebouwen, winkelcentra, ziekenhuizen en onderwijsinstellingen deze kits gebruiken om personeel en bezoekers te screenen”, luidt het.

Mensen met Covid kunnen volgens het plan thuis herstellen omdat de symptomen meestal mild zullen zijn en hun nauwe contacten reeds gevaccineerd zijn.

Volledig scherm Een sneltest verkrijgbaar in de apotheek in Singapore. © REUTERS

Weinig contacttracing en quarantaine

Omdat de meeste coronabesmettingen minder een probleem zullen vormen, zal de behoefte aan contacttracering en quarantaine laag zijn. Singapore gaat bovendien het aantal besmettingen niet meer dagelijks meedelen. “In plaats van elke dag het aantal Covid-19-infecties te monitoren, zullen we ons concentreren op de cijfers die er dan toedoen: hoeveel mensen worden erg ziek, hoeveel mensen liggen op de intensive care, en hoeveel personen moeten worden beademend. Dit is zoals we nu griep monitoren.”

De ministers maken zich sterk dat dit dé manier zou zijn voor Singapore om uit Covid-crisis te komen, en om opnieuw grote evenementen op te zetten en internationale reizen te stimuleren.