Singapore en New York zijn duurste steden ter wereld

Leuven Is ‘Wonen in eigen streek’-de­creet het antwoord op (te) duur wonen in Leuven? Stadsbe­stuur heeft bedenkin­gen: “Hoe gaan we dat financie­ren?”

Voor heel wat Leuvenaars is wonen in eigen stad een utopie. Zelfs wonen in eigen streek is vaak onhaalbaar door de alsmaar stijgende prijzen. De universiteitsstad is dan ook met grote voorsprong de duurste centrumstad van Vlaanderen. Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) wil nu tegengas geven met het WIES-decreet, zodat steden en gemeenten 50 tot 100% van de grondwaarde voor hun rekening nemen. De langverwachte wonderoplossing of eerder een druppel op een te hete plaat?

29 november