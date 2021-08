Singapore betaalt schadevergoeding aan inwoners die bijwerkingen coronavaccin ondervinden

CNN-journalis­te brengt verslag uit vanuit Kaboel in zwarte abaya: “Ik moest opzij gaan staan omdat ik een vrouw ben”

16 augustus Ook voor reporters in Kaboel is het razendsnel schakelen. CNN-journaliste Clarissa Ward verscheen vandaag voor het eerst voor de camera in een zwarte abaya (een soort jurk dat over andere kledij heen gedragen wordt; nvdr) en met een hoofddoek die haar volledige haardos bedekte. Zelfs zonder expliciete verplichting gelden de wetten van de taliban in het straatbeeld dus al. Ward kreeg tijdens haar reportage ook te horen dat ze opzij moest gaan: als vrouw was ze te dicht bij een groep mannen gekomen.