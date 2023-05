“Sinds zaterdag zijn de Russen doorgedraaid”: Sophia (33) getuigt over het leven in Kiev onder de Russische droneaanvallen

“Het enige wat ik kan doen, is schuilen in ons inkomhalletje dat vol dekens ligt.” Al nachten aan een stuk schiet Rusland bommen af op op Kiev. De Oekraïense hoofdstad spreekt van de grootste droneaanval sinds het begin van de oorlog. Brokstukken stortten neer op gebouwen en auto’s. “De explosies klinken luider, alsof het einde nabij is", zegt lerares Sophia (33) die sinds het begin van de oorlog voor HLN al verschillende keren een dagboek bijhield over haar leven in de oorlog.