Sinds kerstavond 13.000 vluchten geannuleerd in en naar VS

Update Winter­storm treft Amerikaan­se westkust: 50.000 mensen zonder stroom na record sneeuwval

De westelijke staten in de VS - Californië, Oregon en Washington - hebben deze week te maken met een flinke winterstorm. In de Sierra Nevada-bergketen viel op sommige plekken de afgelopen 24 uur een meter sneeuw, daar is het de sneeuwrijkste december ooit geregistreerd.

28 december