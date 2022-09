Sinds gedeeltelijke mobilisatie is verkeer aan grens met Rusland toegenomen, zegt Finland

Na de gedeeltelijke mobilisatie door Rusland van 300.000 reservisten voor de oorlog in Oekraïne registreert buurland Finland meer verkeer aan zijn gemeenschappelijke grens. Het grensverkeer in het zuidoosten van Finland is in de nacht van woensdag op donderdag toegenomen en het is er drukker dan anders, zo heeft de grenswacht in de regio laten weten.