Sinds de oorlog stromen de miljarden binnen bij dit Duitse bedrijf

UPDATE Zelensky houdt grote kuis na corruptie­schan­daal in Oekraïne: verschil­len­de ministers, gouver­neurs en topambtena­ren moeten aftreden

Verschillende Oekraïense ministers, gouverneurs en topambtenaren hebben vandaag hun ontslag ingediend of zijn ontslagen na pittige onthullingen in de pers over overheidsfunctionarissen die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan corruptie en zelfverrijking. De beschuldigingen zijn niet mals: van een viceminister die smeergeld aanneemt tot ambtenaren die snoepreisjes maken. En er zullen nog C4's volgen, kondigen de autoriteiten in Kiev aan. Wat is er toch aan de hand in het op één na meest corrupte land van Europa?

24 januari