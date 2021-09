Sinds 1973 legaal, maar toch nog heet hangijzer: waarom blijft abortus de VS verdelen?

Amerika. Land waar schoolmeisjes dansen op ‘Wet Ass Pussy’ en waar in Las Vegas jaarlijks de Oscars van de porno-industrie worden uitgereikt. Maar ook een land dat zich in kwesties als abortus of het homohuwelijk zeer conservatief kan opstellen. Zoals nu in Texas, waar abortus na de zesde week zwangerschap verboden wordt. Zes andere staten, waaronder Florida, Indiana en Mississippi beginnen nu ook in die richting te denken. Waarom toch, wetende dat al in 1973 een arrest bestond, ‘Roe versus Wade’, dat abortus legaliseerde? Terwijl dat in België pas in 1990 gebeurde, maar nadien geen splijtzwam meer was?