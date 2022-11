Silvana Heber (36) vermist vlak bij Belgische grens: partner (41) met gewelddadig verleden opgepakt

NederlandNederland is in de ban van de verdwijning van Silvana Heber. Van de 36-jarige vrouw uit Hoogeloon, net over de grens met België, ontbreekt sinds zaterdagochtend elk spoor. De 41-jarige partner van de vermiste vrouw is aangehouden. Het gaat om Marlon B., een voormalige judoka, die al bekend was bij de politie wegens een gewelddadig verleden. Dat schrijft de Nederlandse krant De Telegraaf.

Volgens de Nederlandse politie kwam Silvana Heber zaterdagochtend niet opdagen bij een afspraak met familieleden, waarop die alarm sloegen. Op basis van hun verklaringen startte de politie onder meer een onderzoek in Hebers woning in Hoogeloon en in de omgeving. Ook politiehonden en een helikopter werden ingezet. Voor het onderzoek werd Hebers auto in beslag genomen en via Burgernet, een telefonisch communicatiesysteem, werd zaterdagmiddag aandacht gevraagd voor haar vermissing.

KIJK. Nederlandse politie zoekt naar de vermiste Silvana Heber, net over de grens van België

Enkel contact met advocaat

De 41-jarige verdachte komt ook uit Hoogeloon en woonde samen met Heber. Bovendien zou hij een gewelddadig verleden hebben en bekend zijn bij de politie wegens mishandeling. Dat blijkt uit gesprekken in de buurt en wordt beaamd door bronnen rond het onderzoek. Nog volgens de krant De Telegraaf gaat het om Marlon B., een voormalige judoka die aan meerdere Europese kampioenschappen heeft deelgenomen.

De man is uitgebreid verhoord. Tot nu heeft dat echter niet tot een doorbraak geleid, meldt de politie. De man blijft in opdracht van het Nederlandse parket vastzitten en heeft beperkingen opgelegd gekregen: hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat.

Zoekactie

De politie heeft gisteren in groten getale gezocht naar de vrouw. Ook het Veteranen Search Team was met vijftien vrijwilligers ter plaatse. De zoektocht vond plaats in de omgeving van de Koebosakkers, Hoogcasteren en de Kleine Aa. Verder doet de politie een uitgebreid buurtonderzoek en is ze op zoek naar camerabeelden uit de omgeving. Vandaag wordt verder gezocht naar de vrouw, aldus Nederlandse media.

Silvana Heber is ongeveer 1,60 meter en heeft een normaal postuur. Haar rossige, halflange haar draagt ze vaak in een staart. Op de dag van haar verdwijning droeg ze waarschijnlijk een zwarte, halflange jas en had ze mogelijk een bruine handtas bij zich.

Volledig scherm Silvana Heber uit Hoogeloon wordt sinds zaterdag vermist. © Politie.nl

Volledig scherm In het buitengebied van Hoogeloon is zondag aan het begin van de middag een grote zoekactie op touw gezet naar een 38-jarige vrouw die sinds zaterdagochtend wordt vermist. © Fotopersburo Bert Jansen

Volledig scherm De politie is in groten getale aanwezig. © Fotopersburo BertJansen

Volledig scherm De politie zoekt zondag met de Mobiele Eenheid naar een vermiste 38-jarige vrouw uit Hoogeloon. © Fotopersburo Bert Jansen