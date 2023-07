Siësta-time? Duitse artsen dringen aan op middagdutjes om hitte te trotseren

Siësta, afgeleid van het Spaanse woord voor “middagdutje”, verwijst naar het nemen van een pauze tijdens het heetste deel van de dag om te rusten of een dutje te doen. Deze praktijk is wijdverbreid in regio’s met hoge temperaturen over de hele wereld. Dr. Johannes Niessen, het hoofd van BVOeGD, benadrukt dat het essentieel is dat mensen in Duitsland deze Zuid-Europese traditie omarmen.

Verkoelende werkroutine

Niessen adviseert om vroeg op te staan en ‘s ochtends productief te werken, gevolgd door een verfrissende siësta tijdens de zomermaanden. “Mensen zijn niet zo efficiënt in sterke hitte als anders. Daarnaast leidt slecht slapen bij gebrek aan verkoeling in de nacht tot concentratieproblemen", zegt hij.

Hij roept ook op tot “voldoende waaiers en lichtere kleding, ook al laten de kledingregels voor een kantoor dat niet toe”. Daarnaast benadrukt hij het belang van voldoende hydratatie en het consumeren van lichtere maaltijden gedurende de dag, vooral tijdens periodes van intense hitte. Voor degenen die vanuit huis werken, kan een koud voetenbad een welkome oplossing bieden.

Temperatuurpieken

Hoewel Duitsland deze week ontsnapt is aan de ongewoon hoge temperaturen die doorgaans in Zuid-Europa voorkomen, heeft het land deze zomer al te maken gehad met hittegolven waarbij de thermometer richting de 30 graden Celsius klom. Opmerkelijk genoeg werd in Beieren dit jaar zelfs een recordtemperatuur van 38,8 graden Celsius bereikt. Dit is voldoende reden voor het hoofd van BVOeGD om de werkgewoonten van het land tijdens hittegolven te heroverwegen.

Positieve reactie

De Duitse minister van Volksgezondheid reageert positief op het voorstel. Minister Karl Lauterbach zegt in een tweet dat een siësta tijdens hitte zeker geen slecht idee is. Volgens hem kan het zelfs zinvol zijn voor veel beroepen. Hij zegt wel dat de regering geen actieve rol zal spelen in het implementeren van deze verandering. Werkgevers en werknemers worden aangemoedigd om in onderling overleg te beslissen of zij deze nieuwe werkcultuur willen insluiten.