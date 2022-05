Siemens haalt in Egypte grootste bestelling ooit binnen: 8,1 miljard euro aan spoorwegen en treinen

Alweer Palestijn­se tiener gedood door Israëlisch leger op Westelijke Jordaanoe­ver

Een vijftienjarige jong is gedood bij een schermutseling met Israëlische soldaten in de gemeente al-Khader nabij Bethlehem op de bezette Westelijke Jordaanoever. Dat hebben Palestijnse bronnen gemeld. Hij is al de tweede Palestijnse tiener die deze week wordt gedood door het Israëlische leger.

