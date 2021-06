Siciliaanse ex-maffioso die 200 moorden pleegde komt na 25 jaar in gevangenis weer vrij

Onderzoeksrechter Falcone leidde in de jaren 80 processen tegen Siciliaanse maffioso. In 1992 werd hij, samen met zijn vrouw en drie beveiligers, vermoord nadat de maffia explosieven onder een snelweg had aangebracht. Die kwamen tot ontploffing toen de auto van Falcone eroverheen reed.

Brusca, die nu 64 jaar oud is, hield in eerste instantie zijn lippen stijf op elkaar wat betreft activiteiten van de Siciliaanse maffia. Maar in 2001, toen hij vijf jaar vastzat, “bekeerde hij zich” en gaf hij toe tussen de 200 en 300 moorden te hebben gepleegd. Zo had hij onder meer opdracht gegeven tot de wurging van een 12-jarige jongen, de zoon van een andere gangster die een informant was geworden, nadat hij hem 779 dagen had gegijzeld. Het lichaam van de jongen werd vervolgens opgelost in een vat met zuur, in een gruwelijke wraakactie tegen zijn vader.