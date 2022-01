Siciliaanse burgemeester in hongerstaking tegen coronabeperkingen

Cruise van tien dagen halverwege afgelast door Covid: passagiers moesten wachten op terugkeer naar New York

De Norwegian Gem vertrok op zondag 9 januari in New York op een cruise van tien dagen in de Caraïben, maar donderdag werd de trip plots afgelast wegens Covid. Het cruiseschip meerde vrijdag aan in Philipsburg op Sint Maarten, waar het moest wachten op de terugkeer naar New York.

17 januari