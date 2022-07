Shoppers lopen gillend weg na schoten in winkelcentrum Kopenhagen

Oostenrijk­se (68) sterft na aanval van haai in Hurghada

In de buurt van de Egyptische badplaats Hurghada is een Oostenrijkse vrouw gestorven na een aanval van een haai. De 68-jarige vrouw was aan het zwemmen toen ze aangevallen werd. Ze raakte in shock en stierf in het ziekenhuis.

