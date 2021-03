Shoppen op afspraak? Nederland doet het al drie weken: “Het is niet genoeg”

“In Nederland functioneert dat blijkbaar goed.” Niet-essentiële winkels sluiten was geen optie voor onze regering, dus gingen ze voor een plan dat al bij onze noorderburen werd uitgerold. Regels luiden er als volgt: winkelen kan enkel in een tijdslot, dat minstens vier uur eerder per telefoon of online moet worden vastgelegd. Oorspronkelijk waren tegelijk slechts twee mensen per verdieping welkom, ongeacht de grootte van het pand, maar dat werd intussen versoepeld naar 1 persoon per 25 vierkante meter. De regels gingen in op 3 maart.