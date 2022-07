Shinzo Abe: de premier die na reeks schandalen aftrad, maar herrees en langst regerende eerste minister werd in Japanse geschiedenis

De vermoorde Japanse oud-premier Shinzo Abe (67) was een van de machtigste naoorlogse leiders in zijn land. Hij was twee keer eerste minister. De eerste keer van 2006 tot 2007, maar toen moest hij ontslag nemen na een reeks schandalen in zijn kabinet en een nederlaag bij de verkiezing van het Japanse Hogerhuis. Hij keerde echter terug in 2012 en werd toen met een termijn van acht jaar de langst aan één stuk regerende premier in de Japanse geschiedenis.

Abe leek wel voorbestemd om in de politiek te gaan. Zijn grootvader was van 1957 tot 1960 premier van Japan en zijn vader minister van Buitenlandse Zaken. Het was bij die laatste dat het allemaal begon.

Nadat hij politieke wetenschappen had gestudeerd, ging Abe in 1982 bij hem aan de slag als medewerker. Zijn vader was naast buitenlandminister ook een van de leiders in de conservatieve Liberaal-Democratische Partij (LDP), die sinds haar ontstaan in 1955 - op zes jaar na - altijd in de Japanse regering had gezeten. Het zou nog even duren, maar zijn zoon zou in zijn voetsporen treden.

Dood

Na de dood van zijn vader in 1991 slaagde Abe erin om zijn zitje in het parlement in de wacht te slepen. Hij klom langzaam op in de Liberaal-Democratische Partij en kwam in 2006 aan het hoofd te staan. Daarmee werd hij ook de eerste Japanse premier die na het eind van de oorlog geboren was.

Volledig scherm Shinzo Abe nadat hij de eerste keer was verkozen tot premier, in 2006. © AP

Lang duurde het echter niet, want zijn premierschap werd na iets minder dan een jaar al getorpedeerd door een reeks schandalen, beschuldigingen van corruptie en een slechte verkiezingsuitslag. Vooral het departement landbouw lag in de vuurlijn. De eerste landbouwminister van Abe kwam in opspraak en pleegde zelfmoord, de tweede werd beschuldigd van gesjoemel met zijn kantoorkosten en ook de derde hield de eer aan zichzelf. Dat zijn partij de meerderheid verloor in het Japanse Hogerhuis, was de doodsteek.

Officieel trad hij af om gezondheidsredenen: colitis ulcerosa of een ontsteking van de dikke darm. Zijn partij kwam in een diep dal terecht. Volgens zijn echtgenote vond Abe “dat hij niet voorbereid was geweest om premier te worden”. Dat zei ze in de ‘Financial Times’. Dat was de tweede keer dat hij premier werd anders.

Volledig scherm © AFP

Ondanks de recordduur van dat tweede premierschap, slaagde hij er echter maar in beperkte mate in om zijn twee grote ambities waar te maken: de uitbouw van het Japanse leger na decennia van naoorlogs pacifisme en het opkrikken van de Japanse economie met een programma dat bekend werd als ‘Abenomics’.

Japan had dat pacifisme in zijn grondwet vastgelegd. Na de Tweede Wereldoorlog deed het afstand van een volwaardig leger in ruil voor bescherming van de Verenigde Staten. Dat moest voorkomen dat de gruwel van de oorlog - Japan was een bondgenoot van nazi-Duitsland en bezette een flink stuk van Azië - zich zou herhalen. Het land mocht zich alleen nog verdedigen. In 2015 slaagde Abe erin om dat recht tot zelfverdediging uit te bereiden met de verdediging van bondgenoten. Maar een normale militaire macht is Japan nog altijd niet.

Abenomics

De ‘Abenomics’ bestonden uit een reeks structurele hervormingen die de zieltogende economie moest laten aantrekken. Hij liet onder meer de Japanse munt met opzet in waarde dalen, waardoor de export goedkoper werd voor buitenlandse kopers en er werden massaal overheidsobligaties aangekocht door de centrale bank. Op korter termijn bleek dat te werken, maar niet op langere termijn.

Op het internationale plan was hij een van de weinige wereldleiders die een nauwe relatie onderhield met voormalig Amerikaans president Donald Trump. En hij haalde ook de banden aan met China. Dat hij wel de Japanse oorlogsmisdaden erkende, maar zich er niet voor wilde excuseren, viel daar wel niet goed.

Volledig scherm Shinzo Abe met president Trump. © AFP

Abe ontmoette ook de Russische president Poetin tientallen keren. Onder meer in de hoop om een conflict te beslechten over vier gecontesteerde eilanden ten noorden van Japan, die na de oorlog ingelijfd waren door de toenmalige Sovjet-Unie. Dat lukte niet, waardoor Rusland en Japan nog altijd geen vredesverdrag hebben getekend om een einde te maken aan de oorlog tussen de twee landen.

Volledig scherm Shinzo Abe met president Poetin. © AP

Ook over het einde van zijn tweede termijn als premier hing de schaduw van schandalen. In augustus 2020 - vier dagen nadat hij het record van langst aan één stuk dienende premier had gevestigd - nam hij ontslag, opnieuw officieel om gezondheidsredenen. Normaal duurde zijn ambtstermijn nog een jaar langer.

Ook na zijn aftreden bleef hij echter een invloedrijk persoon binnen zijn partij. Zo koos hij zelf zijn kabinetschef Yoshihide Suga als zijn opvolger en steunde hij later huidig premier Fumio Kishida, om te voorkomen dat een van zijn belangrijkste rivalen de post zou binnenhalen.

Volledig scherm Een beeld van vlak voor het schot dat Abe doodde. © via REUTERS

Abe laat zijn echtgenote Akie achter, zijn moeder Yoko en zijn broers Nobuo Kishi en Hironobu Abe. Het koppel had geen kinderen.