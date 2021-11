Shell wil op papier volledig Brits worden

Shell maakt zich sterk dat de versimpeling van de structuur ervoor zal zorgen dat het bedrijf sneller en flexibeler kan opereren. Het bedrijf zal nog steeds genoteerd staan in Amsterdam, Londen en New York, maar zal de woorden “Royal Dutch” uit zijn naam laten vallen. Nog volgens de plannen zullen de CEO en CFO van Shell naar het Verenigd Koninkrijk verhuizen.

“Ik besef heel goed dat de aankondiging van vandaag voor veel mensen een moeilijke boodschap is. Toch wil ik benadrukken dat de vereenvoudiging van onze structuur noodzakelijk is om onze strategie te versnellen. Zo kunnen we een leidende rol spelen in de energietransitie”, verklaarde topman Ben van Beurden.

Third Point

De herziening van de structuur van het Brits-Nederlandse concern komt er minder dan een maand nadat de activistische investeerder Third Point een belang in het bedrijf had aangekondigd en aandrong op veranderingen. Zo pleitte Third Point voor een opsplitsing van Shell in een bedrijf dat actief bezig is met fossiele brandstoffen en een deel dat zich richt op duurzame energiebronnen.