Shell treft miljoenenschikking voor olielekken in Nigeria

Olieconcern Shell en de Nederlandse belangenorganisatie Milieudefensie hebben een schikking getroffen voor de afhandeling van verschillende olielekken in Nigeria . Als onderdeel van die schikking moet Shell 15 miljoen euro betalen aan gedupeerde partijen in het Afrikaanse land, waaronder lokale gemeenschappen. Milieudefensie beschouwt de schikking als een schadevergoeding voor de boeren, Shell benadrukt in een verklaring dat de schikking “geen erkenning van aansprakelijkheid” inhoudt.

De rechtszaak werd bijna vijftien jaar geleden gestart door vier lokale boeren en vissers in samenwerking met Milieudefensie. Centraal daarin stond een olielek dat in 2004 ontstond bij het dorp Goi in Nigeria. Daarbij kwam ongeveer 24.000 liter ruwe olie vrij en raakte een gebied van meer dan vijftig voetbalvelden vervuild. Een tweede lek was in juni 2005 bij het dorp Oruma. Toen stroomde ongeveer 64.000 liter olie over een gebied van ongeveer tien voetbalvelden.

De schikking heeft ook nog betrekking op twee lekken in de buurt van het dorp Ikot Ada Udo in 2006 en 2007. Die ontstonden als gevolg van sabotage, waarbij 100.000 liter olie vrijkwam. In januari vorig jaar oordeelde het Nederlandse gerechtshof nog dat Shell een schadevergoeding aan gedupeerde Nigeriaanse boeren moest betalen. Omdat de grond onbruikbaar werd en visgebied verloren ging, verloren zij hun middelen van bestaan. Die schadevergoeding gold enkel voor de olielekkages in Goi en Oruma, niet voor die in Ikot Ada Udo.

In mei 2021 ging Shell tegen die uitspraak in cassatie. Shell en Milieudefensie geven nu in een gezamenlijk persbericht aan dat een onafhankelijke deskundige inmiddels heeft bevestigd dat de Nigeriaanse tak van Shell een lekdetectiesysteem heeft geplaatst op de olieleidingen, in overeenstemming met de uitspraak van het gerechtshof. In combinatie met het schikkingsbedrag komt daarmee een einde aan de jarenlange juridische strijd.