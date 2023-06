Shell lijkt klimaatdoelen te schrappen voor hogere winst, gaat olieproductie toch niet verminderen

Het Britse olie- en gasbedrijf Shell heeft beslist om de olieproductie stabiel te houden tot 2030, terwijl het in 2021 zei dat het bedrijf die productie met 1 tot 2 procent per jaar zou verlagen om de klimaatdoelen van 2030 te halen. Daarenboven wil Shell de productie van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) opvoeren. Daarmee geeft CEO Wael Sawan prioriteit aan uitbetalingen aan aandeelhouders.

De plannen passen in het streven van Sawan om de beurskoers van Shell op te krikken. Die is verhoudingsgewijs lager dan die van concurrenten uit de Verenigde Staten als ExxonMobil en Chevron. Critici zijn bang dat die ambitie nu ten koste gaat van de vergroening van Shell. Het concern herhaalt zijn zelfopgelegde klimaatdoelen wel te willen halen. Maar die zijn ook niet onomstreden. Volgens milieu-organisaties zijn de doelen niet voldoende om aan het klimaatakkoord van Parijs te voldoen.

Klimaatdoelen al behaald?

Het eerdere plan om de olieproductie per jaar 1 tot 2 procent te verminderen, hield ook geen verbintenis in om die vermindering gestaag te realiseren, voert Shell vandaag aan. Het bedrijf beargumenteert nu dat het de zelfopgelegde klimaatdoelen zeven maanden na de aankondiging ervan al bereikt had.

Dat zou komen door de verkoop van 9,5 miljard dollar (bijna 8,8 miljoen euro) aan belangen in een olieproject in het Permian Basin, in de Amerikaanse staat Texas. In 2019 produceerde Shell nog 1,9 miljoen vaten olie per dag. Na die verkoop daalde dat tot 1,5 miljoen vaten per dag, een daling van 21 procent. “Onze doelstelling van een vermindering van de olieproductie in 2030 is niet veranderd. Het is net acht jaar te vroeg gelukt”, klinkt het bij een woordvoerder van Shell.

Koolstofneutraal tegen 2050

Wael Sawan is CEO van Shell sinds januari 2023 en volgde Ben van Beurden op. Die laatste had activisten en investeerders verrast toen hij naar voren kwam met de doelstelling om tegen 2050 koolstofneutraliteit te bereiken.

Sawan laat nog horen dat Shell nog steeds doelt op een koolstofneutrale werking tegen 2050. Het bedrijf waarschuwde wel dat het onwaarschijnlijk is dat Shell die doelstelling haalt “als de maatschappij niet koolstofneutraal is tegen 2050”. De komende 2 jaar zou het bedrijf volgens haar plannen tussen 9,2 miljard en 13,8 miljard euro investeren in “koolstofarme” producten zoals biobrandstoffen, waterstof en elektrische voertuigen.

“Geen vergroening zonder winst”

Shell moet echter winst maken om die investeringen te doen en zo fossiele brandstoffen te ondersteunen, klinkt het nog. “We investeren om te voorzien in de veilige energie die klanten vandaag en in de toekomst nodig hebben, terwijl we Shell transformeren om te winnen in een koolstofarme toekomst”, zei Sawan in een verklaring. “We moeten winstgevende bedrijfsmodellen blijven creëren die snel kunnen worden opgeschaald om echt invloed uit te oefenen op het koolstofvrij maken van het wereldwijde energiesysteem. We zullen investeren in de modellen die werken, die het hoogste rendement hebben en die onze sterke punten benutten.”

