Shanghai versoepelt voorzichtig maatregelen ondanks stijgende coronacijfers

Nieuwe variant van dodelijk Hen­dra-vi­rus ontdekt bij vliegende vossen

In de urine van Australische vleermuizen en vliegende vossen is een nieuwe variant van het Hendra-virus, een dodelijk virus dat door vleermuizen wordt overgedragen, ontdekt, dat blijkt uit een nieuwe studie. Het virus is voornamelijk gevaarlijk voor paarden, maar ook voor mensen. De studie, waarvan de resultaten zijn gepubliceerd in het tijdschrift ‘Emerging Infectious Diseases’, suggereert nu dat de nieuwe variant het potentiële geografische risico vergroot en dat vliegende vossen als verspreiders kunnen fungeren.

