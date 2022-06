Shanghai verbiedt media de term ‘lockdown’ te gebruiken nu lockdown eindigt

Noord-Koreaanse hackers dringen binnen bij Nederlands defensiebe­drijf

Noord-Koreaanse hackers zijn binnengedrongen in de computersystemen van een defensiebedrijf uit Nederland. Het is niet duidelijk of de hackers informatie konden stelen. Beveiliger ESET, dat de aanval ontdekte, zegt niet om welk bedrijf het gaat en waar het in Nederland is gevestigd.

1 juni