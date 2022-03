Shanghai lijkt wel spookstad door zeer strenge lockdown

Gouverneur Florida onderte­kent controver­siële an­ti-gay­wet

Ron DeSantis, de gouverneur van Florida, heeft maandag zijn handtekening gezet onder een controversiële wet waardoor er niet meer over seksuele geaardheid en genderidentiteit mag gesproken worden in de klas. Er is vanuit verschillende hoeken kritiek op de ‘Don't Say Gay’-wet, die officieel de Parental Rights in Education Act heet. Disney, een van de grootste werkgevers in de staat, liet al weten er alles aan zullen te doen om de wet weer te laten intrekken.

