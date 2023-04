Shabnam (35) weet hoe het eraan toegaat in beruchte Evin-gevangenis, naar waar Olivier Vandecasteele is overgebracht

Sylvia de Wolf-De Wolff spot... wolf, die niet veel later in achtertuin van buurtbewo­ner ligt te slapen

Bewoners van een woning in Doetinchem, in het oosten van Nederland, keken maandagmorgen vreemd op. Bij het openslaan van de gordijnen werden ze verrast door een wolf die hun tuin had uitgekozen om een uiltje te knappen. Kort daarvoor had een buurtbewoonster het dier al door hun wijk zien lopen. Opvallend: de naam van de vrouw is Sylvia de Wolf-De Wolff. “Lachend vroeg de agente of het misschien familie was.”