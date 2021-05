Seychellen hebben hoogste vaccinatiegraad ter wereld, maar komen toch met nieuwe coronamaatregelen

Beierse politie voert tientallen huiszoekin­gen uit in zaak rond kinderpor­no

15:46 De politie is vandaag in 49 panden binnengevallen in de Zuid-Duitse deelstaat Beieren. De invallen maakten deel uit van een grootschalige operatie rond kinderpornografie. De Beierse minister van Justitie Georg Eisenreich omschreef de invallen, waarbij 51 verdachten werden geïdentificeerd, als “de grootste gecoördineerde zoekoperatie in verband met kinderpornografie” in de deelstaat.