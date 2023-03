Servische politie onderschept Kroaten die radioactief voorwerp over grens proberen smokkelen

Apocalypti­sche luchtbeel­den tonen Oekraïens stadje dat volledig met de grond gelijk gemaakt is: “Er blijft alleen puin over”

Voor de Russische troepen Oekraïne binnenvielen, was Marjinka een stadje van 9.400 inwoners, met twee gouden kerktorens, enkele gebouwen uit de Sovjettijd, door bomen afgezoomde straten en lage huizen. Vandaag is er niets meer van over. De inwoners zijn gevlucht en op luchtbeelden is te zien hoe er niet één gebouw meer rechtstaat. De plaats is volledig van de kaart geveegd.