Servische “burgerpolitie” pakt migrant hardhandig aan: “We moeten reageren”

LIVE. Kiev meldt verster­king Russische troepen in Oost-Oekraïne - “Dronebeel­den tonen Russische soldaten bij lijken in Boetsja”

De doelen van Rusland gaan volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky veel verder dan de huidige oorlog tegen Oekraïne. Rusland wil volgens de Oekraïense president een “wereldwijde aanval op de democratie” uitvoeren. In Oekraïne zelf vielen de voorbije 24 uur opnieuw verschillende doden en gewonden na nieuwe Russische aanvallen. In de Russische regio Belgorod aan de grens met Oekraïne is een munitiedepot in brand gevlogen. Volg alle ontwikkelingen rond het conflict in Oekraïne in onze liveblog.

13:38