Servië en Kosovo scharen zich achter plan om banden te normaliseren

Servische militanten verlaten grensblok­ka­des in Kosovo, Servisch leger niet langer in staat van paraatheid

In het noorden van Kosovo verlaten Servische militanten de door hen opgerichte barricades. De voornaamste grensovergang tussen Servië en Kosovo is ondertussen opnieuw open. De Servische president Aleksandar Vucic kondigde vanochtend aan dat de versperringen binnen “24 tot 48 uur” zouden worden weggehaald. Het Servische leger staat na drie dagen ook niet meer in de hoogste staat van paraatheid, klinkt het.