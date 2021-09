Servië bouwt eerste fabriek voor Chinees coronavaccin in Europa

In Servië zijn donderdag de werkzaamheden opgestart voor de bouw van een fabriek waar het Chinese coronavaccin Sinopharm geproduceerd zal worden. Het wordt de eerste Sinopharm-fabriek in Europa, aldus het Chinese nieuwsagentschap Xinhua.

De fabriek komt in een buitenwijk van de Servische hoofdstad Belgrado. Het gaat om een investering van 30 miljoen euro, gedragen door Servië, de Arabische Emiraten en China. Volgens de staatstelevisie (RTS) moet de fabriek operationeel zijn in het eerste kwartaal van 2022. Er zullen 30 miljoen vaccindosissen per jaar geproduceerd kunnen worden.



"Ik ben trots. Servië zal, in samenwerking met China en de Verenigde Arabische Emiraten, over een fabriek beschikken die vaccins zal kunnen leveren aan de landen in de regio en aan Europa", zo zei president Aleksandar Vucic, die bij de ceremonie aanwezig was.

Spoetnik V

Servië startte in januari al met de productie van het Russische vaccin Spoetnik V, in een laboratorium in Belgrado. Het was toen na Wit-Rusland het tweede Europese land buiten Rusland dat het Spoetnik-vaccin produceerde.

Het Balkanland met 7 miljoen inwoners startte zijn vaccinatiecampagne razendsnel, maar die begon naderhand te sputteren. Ruim de helft van de volwassenen is volgens premier Ana Brnabic gevaccineerd. Het aantal coronabesmettingen in Servië zit in stijgende lijn, met woensdag meer dan 5.000 nieuwe gevallen. Sinds de start van de pandemie raakten bijna 800.000 mensen besmet in het land en overleden er meer dan 7.400.

President Aleksandar Vucic (L) tijdens de ceremonie in Belgrado donderdag. © Facebook Vucic