Seriemoordenaar Michel Fourniret (79) in coma waar hij wellicht niet meer uit zal ontwaken

Seriemoordenaar Michel Fourniret (79) is zaterdag met spoed vanuit de gevangenis in Fresnes, net onder Parijs, naar een ziekenhuis in de Franse hoofdstad gebracht, meldt VTM NIEUWS. De bejaarde kampt met ademhalingsproblemen en is in een coma gebracht, waar hij wellicht niet meer uit zal ontwaken.