“Seriemoordenaar heeft het in Spanje op homoseksuelen gemunt”

Duitsland Onrust in Duitsland nadat verwarde man (47) vermoede­lijk sterft door politiege­weld, beelden tonen hoe agent hem meermaals op zijn hoofd slaat

In de Duitse stad Mannheim, in het zuidwesten van het land, is de politie in opspraak gekomen nadat een 47-jarige man maandag om het leven kwam tijdens een arrestatie. De verwarde man was gevlucht uit een psychologische instelling, waarna het zorgpersoneel de politie verwittigde. Twee agenten gingen op zoek naar de patiënt en vonden hem terug in het stadscentrum. De veertiger verzette zich tegen de arrestatie, waardoor de agenten “onmiddellijke dwang” moesten gebruiken. De man zakte vervolgens in elkaar en overleed in het ziekenhuis.

