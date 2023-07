Seoel: Noord-Korea lanceerde ballistische raket met mogelijk langste vluchttijd ooit

Kunnen we stilte echt horen? Experiment toont aan van wel

Al eeuwenlang debatteren wetenschappers en filosofen over de vraag of stilte gehoord kan worden of niet. Onderzoekers van de Johns Hopkins University in de VS hebben met een nieuwe serie experimenten de knoop doorgehakt: “Verrassend genoeg suggereert ons werk dat niets ook iets is dat je kunt horen”, aldus de onderzoekers.