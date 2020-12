Senegalees bekent dat hij Belgische echtgenote heeft gedood: “Fatale kopstoot tijdens ruzie”

Maandag meldde de nieuwssite DakarActu dat een Belgische tachtiger, die al een paar weken als vermist stond opgegeven, dood was teruggevonden in een veld in Thiès, op een zeventigtal kilometer ten oosten van hoofdstad Dakar. Haar man was opgepakt.



Lokale media melden nu dat het zou gaan om de Belgische Josée Thielemans. Ze blijkt 72 jaar. Het lichaam van de vrouw werd vorig weekend opgegraven op de plaats die haar echtgenoot had aangeduid, in de buurt van Thiès, de stad waar ze zelf woonden, zegt de gendarmerie.