Senaat VS wendt grootschalige spoorwegstaking af: “Catastrofale kerst voorkomen”

Werknemers gaan er door de wet de komende vijf jaar zo’n 24 procent in salaris op vooruit, maar vakbonden vonden dit niet voldoende en eisten daarbovenop betaald ziekteverlof. Het voorstel, dat aan de wens van de vakbonden voorbij gaat en al door het Huis van Afgevaardigden was aangenomen, moet alleen nog door president Joe Biden worden ondertekend. Dat levert naar verwachting geen problemen op. Na de stemming in de Senaat zei Biden dat “door samen te werken, een catastrofale kerst in onze supermarkten, onze werkplekken en onze gemeenschappen is voorkomen”.

De spoorwegen waren in een patstelling beland met de vakbonden, die dreigden te gaan staken. Volgens een belangenorganisatie zouden bijna 7.000 goederentreinen daardoor stil komen te staan, wat de Amerikaans economie naar schatting 2 miljard dollar (1,9 miljard euro) per dag zou gaan kosten.

Het is voor het eerst sinds de jaren 90 dat het Amerikaanse parlement de bijna eeuw oude wet gebruikt om zo’n commercieel geschil te beslechten. Volgens The New York Times is het opmerkelijk dat Biden, die zichzelf “een pro-vakbondspresident” noemt, op deze manier heeft ingegrepen. Biden zelf zei er echter over dat “de gevolgen van een eventuele staking gewoon te groot waren voor werkenden in het hele land.”