Senaat VS stemt tegen Bidens plan voor kwijtschelding studieschuld

Het Witte Huis heeft al aangekondigd dat Biden zijn veto zal uitspreken tegen de resolutie, maar daarmee is hij nog niet uit de problemen. Later deze maand zal ook het Hooggerechtshof zich nog uitspreken over het kwijtscheldingsprogramma en daar is de meerderheid conservatief. In een aantal staten hebben rechters namelijk gezegd dat het plan tegen de wet is. Nu moet het Hooggerechtshof daar een knoop over doorhakken.