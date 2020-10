Senaat VS stemt over benoeming opperrechter Barrett

Bij ons zijn alle pretparken dicht, maar in De Efteling staan overal lange rijen: “Er zijn vijftien­dui­zend mensen”

25 oktober Bij ons zijn alle pretparken verplicht dicht, maar in De Efteling in het Nederlandse Kaatsheuvel blijft het druk. De organisatie geeft geen bezoekcijfers, maar er wordt gesproken van 15.000 bezoekers vandaag. Hoe verantwoord is dat? Intussen wordt bij onze noorderburen de vraag gesteld of de pretparken niet op slot moeten zoals in België. Enkele bezoekers getuigen: “Ik ben zelf niet zo bevreesd dat ik het virus krijg.”