Sélim Fourniret (zoon van) is “opgelucht”: “Opgeruimd staat netjes”

Sélim is de enige zoon van Fourniret (1942-2021) en Monique Olivier (72). ‘Het Monster van de Ardennen’ kreeg in 2008 levenslang wegens de ontvoering, verkrachting en moord op zeven tienermeisjes in België en Frankrijk. Ook toenmalige echtgenote Olivier moest levenslang de cel in en zit nu dertien jaar later nog steeds achter slot en grendel. Ze komt ten vroegste in 2036 in aanmerking voor vervroegde invrijheidstelling.

Olivier was de derde vrouw van Fourniret. Ze huwden begin 1989, enkele maanden nadat Selim ter wereld was gekomen. De drie woonden van 1992 tot en met 2003 in Sart-Custinne (Gedinne) in de provincie Namen.

Marie-Hélène

De seriemoordenaar heeft nog een zoon uit een eerdere relatie rondlopen. Fournirets dochter Marie-Hélène, de halfzus van Sélim, stapte in 2006 uit het leven. Ze vond haar achternaam te zwaar om dragen. Haar vader zat toen al enkele jaren in voorarrest. Sélim kreeg na de arrestatie van zijn moeder Monique Olivier onderdak bij zijn halfbroer.

De dertiger verkreeg een andere identiteit, verhuisde naar het zuiden van Frankrijk en zou actief zijn in de bewakingssector. Sélim was veertien toen zijn vader op 26 juni 2003 werd opgepakt na de mislukte ontvoering van Marie-Ascension Kirombo (toen 13) in Ciney. Pas een jaar later ging de hele zaak aan het rollen na bekentenissen van Olivier.

Volledig scherm Michel Fourniret in februari 2004. © Photo News

De herinneringen over zijn jeugd staan neergeschreven in het het boek ‘Le Fils de l’Ogre’ (De Zoon van het Monster) van auteur Oli Porri Santoro uit 2018. De schrijver vergezelde Sélim in de studio van tv-zender C8.

“Kostenpost minder”

Fournirets zoon is naar eigen zeggen “opgelucht” nu zijn vader overleden is. “Opgeruimd staat netjes. Het is een kostenpost minder voor de belastingbetaler”, zei hij. Speurders linken de seriemoordenaar aan een pak onopgeloste verdwijningen. Sélim betreurt dat familieleden van de vermisten nooit een antwoord op hun vragen zullen krijgen. Hij vernam het overlijden via de media. De begrafeniskosten op zich nemen ziet Sélim niet zitten, voegde auteur Santoro voegde eraan toe. De Franse overheid zal nu een armengraf moeten voorzien.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Sélim zag zijn vader voor het laatst in januari 2016 in de gevangenis. Het was een afstandelijke ontmoeting waar Fourniret Sélim eerst niet herkende. “’Hij zei toen tegen zijn vader: het heeft geen zin om de spieren van Tarzan te gebruiken als je niets in je hersenen hebt steken”, bracht Santoro naar buiten.

“Ze zal niet praten”

Moeder Monique Olivier is nu nog de enige die de sleutels in handen heeft om de waarheid te weten te komen over de onopgeloste verdwijningen. Sélim verwacht daar niet veel van. “Ze zal niet praten, ze zal in haar hoekje blijven zitten.”. “Met haar zogenaamde verklaringen (dat leidde vorige maand nog tot opgravingen de Franse Ardennen die zonder resultaat beëindigd zijn) hoopt ze maar een ding en dat is strafvermindering te krijgen. Je moet heel voorzichtig zijn met wat ze zegt”, aldus nog Santoro.

Volledig scherm Monique Olivier, de moeder van Selim, tijdens het Franse assisenproces in 2008. © Gamma-Rapho via Getty Images