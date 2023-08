Sekswerkers getuigen over Russische soldaten: "Echt schokkend om te zien hoe gehersenspoeld ze zijn”

Het zijn extra zware tijden voor sekswerkers in Rusland. Door de oorlog zijn er minder klanten en wie toch over de vloer komt, is vaak gewelddadiger en gevaarlijker. In het bijzonder Russische soldaten die terugkeren van het front. De onafhankelijke Russische nieuwssite ‘The Insider’ sprak met enkele sekswerkers over hun ervaringen en zij schetsen een ontluisterend beeld.

Zo getuigt D. dat het sinds de invasie en de mobilisatie moeilijk is om werk te vinden. Veel klanten trokken naar het front in Oekraïne. Daardoor moeten meisjes nu mannen aanvaarden die ze daarvoor steevast weigerden. Migranten uit Centraal-Azië bijvoorbeeld, die amper geld hebben, of mannen die onder invloed zijn van drank of drugs. Ze moeten meer werken, in onveiliger omstandigheden en ze verdienen minder.

Als de Russische soldaten terugkeren van het front, zijn de meisjes niet veel beter af. Sommigen vragen korting of willen zelfs gratis diensten omdat ze hun land verdedigd hebben. “Wie al agressief of gestoord was voor hij vertrok, is dat nu nog veel meer”, aldus D. “Zo veroorzaakte een groep van zeven of acht soldaten een incident in Sint-Petersburg. Eén van hen had een granaat bij zich en dreigde die te laten afgaan. Later bleek het niet om een echt wapen te gaan, maar er was paniek. Er is extra schrik omdat er veel meer wapens in omloop zijn.”

Nachtmerrie

Meisjes vertellen soms verhalen van klanten die naar het front geweest zijn en niet terug willen gaan omdat het “een hel” en “een nachtmerrie” is. Toch zien ze geen andere mogelijkheid.

Anderen gaan vrijwillig en zelfs met plezier. Sekswerker K. vertelt dat ze zo een klant had. Hij verbraste al zijn geld bij haar, dronk whisky en luisterde naar propagandaliedjes. "Hij zei dat hij weer terug zou gaan, dat hij zijn vaderland moest verdedigen. Hij was niet gek, maar hij was duidelijk gehersenspoeld. Het is net als die mensen bij terreurorganisatie IS die bereid zijn zelfmoordterrorist te worden. Zo was hij ook. Het is echt schokkend om iemand in zo’n toestand te zien. En hij was jong en niet dom. Waarom wilde hij dit?”

KIJK. Luk Alloo gaat op pad met mannen en vrouwen die hun lichaam verkopen voor geld

Volgens K. beseffen sommige mannen niet dat ze in Oekraïne mensen zullen moeten doden. “Het is gewoon een manier om geld te verdienen”, zegt ze. “Zo zien hun vrouwen het ook. Die hopen soms zelfs dat hun mannen niet terugkomen omdat ze dan van hun dronken en agressieve echtgenoot af zijn.”

Er zijn sekswerkers en bordelen die zich vestigen in de buurt van mobilisatiepunten, militaire registratiekantoren en trainingscentra in de hoop nieuw clientèle aan te boren. De mannen daar hebben volgens D. vaker nood aan “stressverlichting”. “Hun partners zijn niet in de buurt en ze hebben geld, omdat ze er een loon krijgen.”

Front

Sommige meisjes werken ook online voor soldaten aan het front, maar dat verdient een pak minder. Een vriendin van D. vertelde dat ze een klant had die in de loopgraven zat. Hij betaalde haar 1.000 roebel (10 euro) voor tien minuten. “De communicatie werd vaak onderbroken omdat zijn telefoonbatterij leeg was. Hij trok dan de bosjes in om te masturberen. Ik vroeg haar onlangs of ze nog altijd contact met hem had, maar dat bleek niet zo te zijn. Misschien ging hij op zoek naar iemand anders of is hij gesneuveld.”

Opmerkelijk: er is een toegenomen vraag naar meesteressen. “De mannen beseffen dat ze binnenkort dood kunnen zijn”, getuigt Yu. “Als dominatrix ben ik gespecialiseerd in het vervullen van fantasieën die ze in het geheim koesteren. Door de spanning zetten ze sneller de stap naar mij.”