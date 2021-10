Seksuele uitbuiting bij medewerkers WHO: organisatie start nu met actieplan

Update Verkrach­ting op trein in VS: getuigen keken volgens advocaat niet zomaar toe, “maar wisten niet wat er gaande was”

15:40 Het verhaal dat eerder deze week circuleerde over de vrouw die in de Amerikaanse staat Pennsylvania op een trein vanuit Philadelphia werd verkracht, is volgens de openbare aanklager genuanceerder dan hoe het door de autoriteiten werd verteld. Zo werd eerder gezegd dat de passagiers in de trein “niets deden om de verkrachting te stoppen en het incident zelfs filmden”, maar dat is volgens een advocaat die de misdaad onderzoekt niet het geval.