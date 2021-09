Seksspel of moord? Miljonairsdochter start relatie met buitenwipper. Twee maanden later ligt ze dood in hotel

ZwitserlandIs Anna Reed (22) vermoord of stierf de Britse miljonairsdochter als gevolg van een uit de hand gelopen seksspel? Een rechtszaak in het Zwitserse Lugano moet een antwoord geven op die vraag. De Duitser Marc Schatzle (32), de buitenwipper met wie de rijke erfgename haar laatste maanden doorbracht, blijft hardnekkig ontkennen dat hij de vrouw vermoordde.

Anna Reed (22) werd in april 2019 dood aangetroffen in de badkamer van Hotel La Palma au Lac in Locarno (Zwitserland). De hulpdiensten waren gebeld door haar vriend Marc Schatzle, een buitenwipper uit Duitsland met wie ze sinds twee maanden een relatie had.

Het lichaam van de vrouw vertoonde snijwonden en kneuzingen, de doodsoorzaak was verstikking. De Duitser - met tattoo van het woord ‘Warrior’ op zijn linkerwenkbrauw - was zelf in paniek naar de receptie gelopen. Hij was nerveus en vertelde dat zijn vriendin “een gezondheidsprobleem” had.

Volledig scherm Slachtoffer Anna Reed, een rijke Britse erfgename. © RV

De buitenwipper werd vrij snel beschuldigd van doodslag met voorbedachte rade, maar blijft tot op vandaag ontkennen. Het proces is intussen aan de gang. Daardoor raken meer details bekend over de relatie.

De Britse leerde Marc Schatzle in februari 2019 kennen in Thailand. Hij werkte daar in een plaatselijke nachtclub. Eerder werkte hij in clubs op de grens tussen Duitsland en Zwitserland. De man was getrouwd met een vrouw uit Zurich en vader een kind. Hij kreeg op dat moment een uitkering wegens invaliditeit, nadat hij gewond was geraakt.

Op wereldreis

Anna Reed (22) had na haar universitaire studies van haar vader geld gekregen om één jaar op wereldreis te gaan. Het klikte tussen de twee en ze reisden samen verder naar Vietnam, Singapore en Dubai.

Volledig scherm Hotel La Palma au Lac in Locarno, aan de Zwitserse kant van het Lago Maggiore. © RV

Levensgenieter

Tijdens het proces werd duidelijk dat Schatzle een echte levensgenieter is, die echter ook voor 46.000 euro schulden opbouwde. De man wist van de goed gevulde bankrekening van Anna, en haar uitgaven stegen ‘aanzienlijk’ sinds de twee een relatie aangingen.

Op de fatale avond had het paar net een fles dure Champagne genuttigd tijdens het diner, alvorens ze terugkeerden naar hun kamer. Hotelgasten getuigden in de rechtszaal dat ze luide kreten en het geluid van vallende voorwerpen uit de kamer hoorden.

Volledig scherm Anna (22) had van haar vader geld gekregen om een jaar lang op wereldreis te gaan. © RV

Bankkaart verborgen in lift

Wat alvast in het nadeel speelt van de buitenwipper, is dat vijf maanden na de dood de bankkaart van Anna Reed werd ontdekt. Ze was verborgen in een paneel van de hotellift. Onderzoekers vermoeden dat ze door Schatzle werd gestolen en verstopt, met de bedoeling ze later op te halen.

Zelf beweert de Duitser dat hij ze daar verstopte “als grap”. De man blijft de moord ontkennen. Al van in het begin beweert hij dat ze stierf tijdens een seksspel. Die bewering vinden de onderzoekers weinig overtuigend. Zij zijn ervan overtuigd dat hij haar vermoordde met voorbedachte rade. Het motief zou van financiële aard zijn. Hij hoopte met haar geld zijn schulden af te lossen of zijn rijkeluisleven voort te zetten.

Volledig scherm De steenrijke Britse was sinds twee maanden met de Duitse buitenwipper op reis. © RV

De politie verwijst ook naar het criminele verleden van de Duitser. In Zwitserland is hij bij het gerecht bekend voor herhaalde vervalsing van documenten, fraude met arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en voor klachten van mishandeling. De rechtbank zal over zijn lot moeten oordelen.