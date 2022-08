Seks zonder toestemming is nu verkrachting in Spanje

Geld, cadeaus en nieuwe onderbroek­jes in ruil voor een gedragen slipje: Vlaamse acteur riskeert 4 jaar voor verkrach­ting minderjari­gen

“Alle jongens waarmee ik seks had, hebben daar toestemming voor gegeven. Toch schaam ik me vandaag, en begrijp ik zelf niet hoe het zover is kunnen komen. Als ik mezelf bezig hoor in die undercoverreportage, word ik zelf misselijk.” Dat zei acteur Jan V.H. (52) vandaag in de rechtbank van Antwerpen, waar hij terecht stond voor onder meer verkrachting en aanranding van minderjarigen. Hij riskeert vier jaar cel met uitstel.

