Secretaresse van Oskar Schindler overleden: Mimi Reinhardt (107) hielp meer dan 1.000 joden redden tijdens WO II

Mimi Reinhardt, de secretaresse van Oskar Schindler, is op 107-jarige leeftijd overleden in Israël. Dat heeft haar familie gemeld. Reinhardt was verantwoordelijk voor het opstellen van de lijsten van joodse arbeiders, die de Duitse industrieel rekruteerde voor zijn fabriek in Krakau en op die manier behoedde voor deportatie. Schindler redde tijdens de Tweede Wereldoorlog meer dan 1.000 joden.

“Mijn lieve en unieke grootmoeder is op 107-jarige leeftijd overleden. Rust in vrede,” schreef haar kleindochter Nina in het Hebreeuws aan familieleden in een bericht dat door AFP kon worden bekeken.

Mimi Reinhardt, afkomstig uit Oostenrijk en zelf joodse, woonde voor de oorlog in het Poolse Krakau en werd dankzij haar kennis van de Duitse taal aangeworven door Oskar Schindler, voor wie ze tot 1945 werkte.

Zoon

Na de oorlog vestigde Reinhardt zich aanvankelijk in New York, maar in 2007 verhuisde ze op 92-jarige leeftijd naar Israël, waar haar enige zoon Sacha en haar kleinkinderen woonden. Haar laatste levensjaren bracht ze door in een rusthuis in Herzliya, een kustplaats ten noorden van de Israëlische metropool Tel Aviv.

De geschiedenis van Oskar Schindler (1908-1974) raakte wereldwijd bekend door de film ‘Schindler’s List’ van Steven Spielberg, die bekroond werd met zeven Oscars en tientallen internationale prijzen.

Reinhardt gaf eerder nog toe dat het jaren had geduurd voordat ze in staat was om de film te bekijken. “Ik was uitgenodigd voor de première in New York. Maar ik ben voor de start van de vertoning naar buiten moeten gaan, het was te moeilijk voor me”, zei ze daarover.