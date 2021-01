‘Second Gentleman’ opgenomen in Amerikaans woordenboek

Nu de Democratische Kamala Harris de eerste vrouwelijke Amerikaanse vicepresident is, is er dus ook een primeur weggelegd voor haar man Doug Emhoff. Die mag zich de eerste 'Second Gentleman' noemen. De partners van voormalige vicepresidenten waren steeds vrouwen en kregen dus telkens de titel 'Second Lady', naar analogie met de president en zijn 'First Lady'.

"In sommige deelstaten was er al een Second Gentleman, dus het is geen nieuw begrip, maar nu is de uitdrukking voldoende wijdverbreid om te voldoen aan onze criteria en een plaatsje te krijgen in het woordenboek", zo legt een woordvoerder van Merriam-Webster uit.