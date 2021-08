Sebastian Kurz net niet unaniem herkozen tot partijleider ÖVP

In zijn toespraak had hij het over hoe de oppositie hem viseert en beklemtoonde hij een hard inburgeringsbeleid. Een lopend onderzoek tegen hem, over een mogelijk valse getuigenis in een parlementscommissie naar corruptie, is het gevolg van een steeds agressievere oppositie, meent Kurz. Er waren dagen waarop de kanselier zei alles in vraag gesteld te hebben, maar uiteindelijk nam hij zich voor om verder te doen.