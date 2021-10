Sea-Watch redt op 24 uur meer dan 300 migranten op Middellandse Zee.

2 verdwaalde Australi­sche jongeren overleven dagenlang zonder water in woestijn: “Het is een wonder dat ze dit overleefd hebben”

12:09 Twee Australische jongeren, Mahesh Patrick (14) en Shaun Emitja (21), zijn gered uit een verlaten woestijngebied in Arlparra, Australië. Na een dagenlange zoektocht hebben de hulpdiensten de jongeren dan toch gelokaliseerd. Hun auto was in panne gevallen op de terugweg naar huis. “Ze hebben heel veel geluk gehad”, meldt de Australische politie.