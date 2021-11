Schutters schieten op schoolbus in Kosovo, twee scholieren en buschauffeur komen om

Amerikaan­se president Biden roept de wereld op om meer coronavac­cins te delen

De Amerikaanse president Joe Biden heeft opgeroepen om meer coronavaccins beschikbaar te stellen aan armere landen. In verwijzing naar de nieuwe coronavariant Omicron zei hij vrijdagavond dat "het nieuws over deze nieuwe variant het duidelijker maakt dat deze pandemie niet over is totdat we wereldwijde vaccinaties hebben".

22:00