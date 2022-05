Schutter in supermarkt reed 370 kilometer om zo veel mogelijk zwarten te doden: “Hij vreesde voor een omvolking”

Payton Gendron heeft tijdens zijn moordende raid in de supermarkt in Buffalo bewust zwarte klanten geviseerd. Een blanke man die weerloos op de grond lag, spaarde hij. De schutter excuseerde zich zelfs bij hem, blijkt uit de beelden die hij zelf maakte. In het manifest dat hij achterliet, blijkt dat hij vreesde voor een omvolking. De schutter reed 370 kilometer omdat er in de wijk waar hij toesloeg veel zwarten wonen.

Gendron droeg een camera en zond zijn daad live uit op Twitch, een livestreamingplatform dat populair is bij gamers. Zij zagen hoe de schutter met de wagen aankwam bij de Tops-supermarkt. Hij droeg handschoenen, rechts naast hem lagen twee wapens tegen de passagiersstoel. Toen hij uitstapte, begon hij meteen op klanten te schieten.

Volledig scherm Gendron zond zijn daad live uit op Twitch. Rechts naast hem lagen twee wapens tegen de passagiersstoel. © via REUTERS

“Geweer op kin gericht”

Nadat er drie doden gevallen waren op de parking ging Gendron de winkel binnen. Daar barstte een vuurgevecht los met een bewaker. Aaron Salter raakte de dader ook, maar zijn kogelvrije vest deed de impact teniet. Vervolgens werd de ex-agent zelf doodgeschoten. Gendron kreeg zo vrije baan om nog eens zes doden te maken.

Toen de opgetrommelde politie massaal opdaagde, overwoog de jongeman even een einde te maken aan zijn leven. “Hij richtte zijn geweer op zijn kin en liet het dan weer zakken”, vertelt getuige Grady Lewis. “Hij deed zijn handschoenen en kogelvrije vest uit en ging op handen en knieën zitten.”

Volledig scherm Payton Gendron riskeert levenslang, maar pleit zelf onschuldig voor moord met voorbedachten rade. © AP

Bewust naar deze wijk

Gendron wordt verdacht van een racistisch gemotiveerde haatmisdaad, elf van de dertien slachtoffers waren zwart. In een manifest van 180 pagina’s komt hij er openlijk voor uit racist en antisemiet te zijn. Hij vreesde dat lage geboortecijfers bij de blanke bevolking zouden leiden tot een omvolking. De schutter woont in Conklin, maar reed 370 kilometer tot Buffalo omdat er in die buurt veel zwarten wonen.

Gendron vereenzelvigt zich naar eigen zeggen het meest met Brenton Harrison Tarrant, de man die drie jaar geleden 51 mensen doodschoot in een moskee in Nieuw-Zeeland. Op zijn wapens stonden het n-woord én enkele namen van slachtoffers van de kerstparade in Waukesha (een voorstad van Milwaukee; nvdr) te lezen. Eind vorig jaar reed Darrell Brooks daar met zijn SUV bewust zes mensen dood. Er vielen ook 62 gewonden, onder hen heel wat kinderen. Volgens de politie was er echter geen sprake van een terroristisch motief.

Volledig scherm Op het wapen is duidelijk de naam van Virginia Sorenson te lezen, een van de slachtoffers van de kerstparade in Waukesha. © Twitter

Specifieke details

In het manifest verklaarde Gendron dat hij bij het begin van de pandemie afleiding zocht via de computer. Hij begon snel te radicaliseren door wat hij op internet las. In januari van dit jaar beraamde hij de concrete plannen voor zijn aanslag.

Onderzoekers gaan ervan uit dat het manifest authentiek is vermits er specifieke details instaan over de dader en het verloop van de raid. Zo staat er onder meer te lezen wat hij als ontbijt zou nemen (cornedbeef; nvdr) en hoe hij naar Buffalo zou rijden. De aanval voerde hij om 15 uur lokale tijd uit, een uur eerder dan gepland.

Volledig scherm De verslagenheid is groot bij omstanders. © ANP / EPA

Beschermend pak

Vorig jaar dreigde Gendron er naar verluidt ook al mee om zijn klasgenoten neer te schieten tijdens de diploma-uitreiking. Volgens hen hield hij er extreme politieke standpunten op na en gedroeg hij zich soms vreemd. Zo zou hij gedurende een week in een beschermend pak op school komen opdagen zijn. “Had hij schrik voor het coronavirus of was het maar een grapje? Daar zijn we nog steeds niet uit”, aldus een leerlinge.

Enkele uren na zijn arrestatie pleitte Gendron onschuldig voor moord met voorbedachten rade. Hij riskeert een levenslange gevangenisstraf.

Volledig scherm © AP