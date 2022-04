Schutter in metro New York. Dit is wat we nu weten

In een metrostation in Brooklyn in New York City heeft een schutter het vuur geopend op aanwezigen. Meerdere mensen zijn geraakt. Volgens de politie van New York (NYPD) zijn zeker dertien mensen overgebracht naar het ziekenhuis. Er is een klopjacht ingezet naar de dader, maar die is voorlopig nog niet gevat.