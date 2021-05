Schutter in Colorado Springs doodde zes mensen omdat hij niet uitgenodigd was op verjaardagsfeestje

Man schiet zes mensen dood op verjaar­dags­feest­je in Colorado

10 mei Een man heeft het vuur geopend op de gasten van een verjaardagsfeestje in een woonwagenpark in de Amerikaanse staat Colorado en zes mensen doodgeschoten. De politie vond in de nacht van zaterdag op zondag, kort na middernacht (plaatselijke tijd), zes lichamen en een ernstig gewonde man die later in het ziekenhuis overleed. De vermoedelijke schutter is één van de overledenen.