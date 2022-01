Schutter Heidelberg is achttienjarige jongeman: “Hij stuurde kort ervoor Whatsapp-bericht over mensen bestraffen”

In een aula van de universiteit van het Duitse Heidelberg, in de deelstaat Baden-Württemberg, heeft een tiener (18) vier mensen verwond toen hij een vuurwapen bovenhaalde en begon te schieten op de aanwezigen. Een van hen, een studente van 23 jaar, is later in het ziekenhuis overleden, zo meldt het Duitse persbureau dpa op basis van veiligheidsbronnen. De dader, volgens dezelfde bronnen zelf een student, liep na het incident naar buiten en pleegde zelfmoord. Over zijn motief bestaat nog geen duidelijkheid.

Kort ervoor zou de schutter “een persoon” een Whatsapp-bericht gestuurd hebben waarin hij schreef “dat mensen nu bestraft moeten worden”. De veronderstelde Duitse dader beschikte over twee lange geweren die hij in het buitenland heeft gekocht. De tiener heeft in Mannheim gewoond.

Het is nog te vroeg om conclusies te trekken over de motieven van de veronderstelde dader, zei procureur Andreas Herrgen. Hij zegt geen weet te hebben van eerdere veroordelingen.

Het nieuws over het bericht via Whatsapp moet nog verder gecheckt worden, aldus politiecommissaris Siegfried Kollmar. “We zullen zijn entourage nu moeten doorlichten”, klonk het. De politie zal onderzoek voeren naar de plaatsen waar de jongeman geweest is en met wie hij gesprekken voerde.

De politie zette onmiddellijk na de schietpartij alle straten af rondom Neuenheimer Feld, waar het incident plaatsvond, en had ook speciale eenheden gemobiliseerd. Iets na 15.00 uur kwam het bericht dat alle gevaar geweken was en dat er geen tweede dader was. Op het Neuenheimer Feld bevinden zich wetenschappelijke faculteiten en een ziekenhuis van de Universiteit van Heidelberg.

Volledig scherm Alle straten in de buurt zijn afgezet. © R.Priebe//Pr-Video/dpa

Duitse media vernamen intussen dat de dader voor zover bekend geen politieke of religieuze motieven had.

De identiteit van de dader en de slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. Ook is nog niet duidelijk of de dader zijn slachtoffers al dan niet willekeurig uitgekozen heeft.

Reporter VTM Nieuws vanuit Heidelberg: “Jonge studente is overleden, andere slachtoffers zijn lichtgewond”

Aanslagen

Duitsland is de afgelopen jaren herhaaldelijk opgeschrikt door aanslagen. Die waren doorgaans het werk van jihadisten of rechtsextremisten. Zo vielen in 2016 nog twaalf doden toen een moslimextremist inreed op een kerstmarkt in Berlijn. Hij gebruikte een vrachtwagen.

Schietpartijen op scholen of andere onderwijsinstellingen zijn in Duitsland een zeldzaamheid, maar ze komen wel voor. Zo opende een oud-scholier in 2009 het vuur in een school in Winnenden, een andere plaats in Baden-Württemberg. Meerdere scholieren en docenten kwamen om het leven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.

Volledig scherm Speurders onderzoeken een achtergelaten wapen en rugzak. © AP

Volledig scherm Speurders bekijken het bewijsmateriaal. © AP

Volledig scherm Een politievoertuig van een speciale eenheid op de campus van Heidelberg. © AFP

Volledig scherm De politie heeft speciale eenheden ingezet. © R.Priebe//Pr-Video/dpa